Оперативно ликвидировать задолженность по зарплате и выполнить другие требования пообещал бастующим работникам клинической больницы Технологического университета Ладок Акинтола в Огбомошо (штат Ойо, Нигерия) губернатор штата и кандидат в президенты страны Сейи Макинде, 16 октября сообщает нигерийское издание Punch.