На проведение второго этапа благоустройства сквера памяти жертв депортации в микрорайоне Васильевка в Ялте обойдётся в 3 миллиона 64 тыс.
Второй этап благоустройства сквера памяти жертв депортации в Ялте завершится 31 мая
Комментарии
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Сергей Иовенко
И опять двадцать пять, была эвакуация Советского народа с территории занимаемого фашистами и их приспешниками. И среди этого народа были и немцы, а теперь это приравнивают к депортации почему то только немцев, которым бедненьким не дали попить баварского пивка. Короче либероиды всех мастей были суками, суками и сдохнут. А кто не верит может просто сопоставить даты когда началась эвакуация и когда враг зашёл в Крым.
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