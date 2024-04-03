Второй этап благоустройства сквера памяти жертв депортации в Ялте завершится 31 мая

Сергей Иовенко

И опять двадцать пять, была эвакуация Советского народа с территории занимаемого фашистами и их приспешниками. И среди этого народа были и немцы, а теперь это приравнивают к депортации почему то только немцев, которым бедненьким не дали попить баварского пивка. Короче либероиды всех мастей были суками, суками и сдохнут. А кто не верит может просто сопоставить даты когда началась эвакуация и когда враг зашёл в Крым.