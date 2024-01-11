Нижегородцы отметили новогодние праздники на благоустроенных пространствах

Жители Нижегородского и Советского районов посетили новогодние мероприятия на площадках, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии