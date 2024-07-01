"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

Генрих

Зализал на перспективу... Теперь по частностям: С формой Белоусова подставили такие же лизоблюды, как и автор... после критических замечаний или сам понял, но новый МО от нее пока отказался. (Белоусов, кстати, не был в камуфляже, если автор опуса вообще имеет понятие, что это такое.) И правильно сделал, ибо погоны вручаются старшим начальником...традиция. По большому счету, это весьма уважаемое и торжественное мероприятие в войсках. Путь он и гражданский... но при погонах. А вообще, это какой-то сюр от Шойгу...и сама форма для цивилов и размером в ладонь кокарда на полевой кепке и маленькая розетка на парадной фуражке для военнослужащих. А посмотреть на придуманные боевые знамена...там же преобладает белый цвет. Когда такое было?