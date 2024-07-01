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"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

"Сажать теперь будут за госизмену": Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

Каждый шаг нового министра обороны Андрея Белоусова привлекает повышенное внимание не только политологов, военкоров и простых россиян.

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Комментарии
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Сергей
Цыплят по осени считают!
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18 час.
Виктор Шилин
Слепой сказал&quot;-Посмотрим&quot;...
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17 час.
Генрих
Зализал на перспективу... Теперь по частностям: С формой Белоусова подставили такие же лизоблюды, как и автор...  после критических замечаний или сам понял, но новый МО от нее пока отказался. (Белоусов, кстати, не был в камуфляже, если автор опуса вообще имеет понятие, что это такое.)  И правильно сделал, ибо погоны вручаются старшим начальником...традиция.  По большому счету, это весьма уважаемое и торжественное мероприятие в войсках. Путь он и гражданский... но при погонах. А вообще, это какой-то сюр от Шойгу...и сама форма для цивилов и размером в ладонь кокарда на полевой кепке и маленькая розетка на парадной фуражке для военнослужащих. А посмотреть на придуманные боевые знамена...там же преобладает белый цвет. Когда такое было?
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13 час.

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