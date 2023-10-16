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КЕДМИ ЗАЯВИЛ ОБ УГРОЗЕ ПУТИНУ

КЕДМИ ЗАЯВИЛ ОБ УГРОЗЕ ПУТИНУ

Политолог Яков Кедми полагает, что в России политике президента Путина противостоит мощная прозападная группировка элиты.

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Комментарии
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Pep Moni
Ох как давно пора это сделать,ведь даже простому жителю России понятно кто там в правительстве друг а кто враг!Всю эту арбидольно-долларовую мразь давно пора на нары!
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4 час.
Владимир Карпов
Не прошло и 23 лет, как до Главного наконец-то дошло, что &quot;не всё гладко в правительственных &quot;войсках&quot; ... Наверное Кедми решил дать ускорение этому процессу ...!!! А то наши никак не раскачаются !!!
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1 час.

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