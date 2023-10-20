Запуск четырех мусоросжигательных электростанций в Подмосковье перенесен на 2024 год

Правительством России утверждены новые сроки пуска мусоросжигательных ТЭС структуры ГК «Ростех».Запуск четырех мусоросжигательных электростанций в Подмосковье перенесен на вторую половину 2024 года, сообщается на сайте Интерфакса.
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