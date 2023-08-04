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Мишустин идет ва-банк. Правила капремонта домов изменятся

Мишустин идет ва-банк. Правила капремонта домов изменятся

Правительство РФ разработало законопроект, изменяющий порядок проведения капремонта в многоквартирных домах.

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Комментарии
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Дормидонт Тритатулькин
Давно уже пора, что это за &quot;законный грабёж народа&quot;,  когда отдай деньги а через СОРОК лет тебе сделают ремонт (может быть сделают)...
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14 час.
АБ
Александр Балушкин
Пусть вернут то, что отобрали за эти годы.
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