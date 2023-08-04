Мишустин идет ва-банк. Правила капремонта домов изменятся

smi.todayПолитикаПодписатьсяМишустин идет ва-банк. Правила капремонта домов изменятсяПравительство РФ разработало законопроект, изменяющий порядок проведения капремонта в многоквартирных домах.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииДормидонт ТритатулькинДавно уже пора, что это за "законный грабёж народа", когда отдай деньги а через СОРОК лет тебе сделают ремонт (может быть сделают)...Ответить14 час.АБАлександр БалушкинПусть вернут то, что отобрали за эти годы.Ответить13 час.
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