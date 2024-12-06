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Павел Малков присоединился к заседанию Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Павел Малков присоединился к заседанию Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Обсуждали приоритетные векторы развития на ближайшие пять лет. Большую роль в дальнейшем совершенствовании различных сфер социальной жизни будут играть нацпроекты, подчеркнул губернатор Павел Малков, комментируя итоги заседания: "Владимир Владимирович отметил, что «красной нитью» через нацпроекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми.

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