Павел Малков присоединился к заседанию Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Обсуждали приоритетные векторы развития на ближайшие пять лет. Большую роль в дальнейшем совершенствовании различных сфер социальной жизни будут играть нацпроекты, подчеркнул губернатор Павел Малков, комментируя итоги заседания: "Владимир Владимирович отметил, что «красной нитью» через нацпроекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми.