Швейцария готова быть площадкой для переговоров между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом

В контексте заявлений грузинских властей о готовности принести извинения за развязывание войны в Южной Осетии в 2008 году, МИД Швейцарии подтвердил «Известиям» готовность страны быть площадкой для переговоров между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.
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