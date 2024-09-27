Швейцария готова быть площадкой для переговоров между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом

В контексте заявлений грузинских властей о готовности принести извинения за развязывание войны в Южной Осетии в 2008 году, МИД Швейцарии подтвердил «Известиям» готовность страны быть площадкой для переговоров между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.