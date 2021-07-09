Власти действуют разумно

Темы дняПолитикаВласти действуют разумно Россию с головой захлестнула новая волна коронавируса. За несколько недель количество заражений резко подскочило.Вернуться к статье308НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановЖаренный Петух уже здесь, может даже лучше , количество Мудаков в стране станет ментше!!Карпов ИльяДа, Путин любит вспоминать Великую Отечественную войну, вот, как недавно и в Кузбассе вспомнил. Так и мы, от этой вакханалии с прививками и прививочным материалом, станем как герои Брестской крепости, которые писали на разрушенных фортах -"Я УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ." Может у нас появится что-то похожее и будет приписка - "Верю, прививки 3 раза в день, после еды, мне помогут ."Ночной кошмарТрусливому зайцу уже ничего не поможет. Да и глупость не лечится.Lora НекрасоваХочешь умереть - твой выбор. Позаботься заранее о месте на кладбище. Только не сравнивай себя с героями Отечественной войны, не унижай их память. И не надо агитировать окружающих умереть вместе с тобой от разложившихся лёгких.Карпов ИльяГолубушка, ну включи мозги. Посмотри, что входит в состав "Спутника". Ну. хотя бы в Википедии почитай. Там увидишь, что среди вспомогательных веществ есть ТРИС. Это такой буферный раствор, поддерживающий рН (кислотность раствора). Теперь набери в поисковике ТРИС и посмотри как его используют. Удивишься, НО ОН ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО in vitro (только в пробирках и только для исследовательских реакций) НЕДОПУСТИМО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЛЮДЯХ И ЖИВОТНЫХ. А значит, ты пропагандируешь использовать яды на людях! Да ты ЭКСТРЕМИСТ, тебя надо сажать. С прививками творится полная вакханалия. Попова уже договорилась до того, что ПРИВИТЫЕ - БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. А ведь известно, что даже привитые, пусть и в очень маленьком (это пока) проценте, могут ЗАБОЛЕТЬ. А значит и РАСПРОСТРАНЯТЬ ЗАРАЗУ. Было и сенсационное научное исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , которое обнаружило, что люди, получившие вакцину от гриппа, передают воздушно-капельным путем на 630% больше частиц вируса гриппа в сравнении с не вакцинированными людьми. То есть по сути обнаружены фактические доказательства, что вакцина от гриппа распространяет грипп, и что так называемый «коллективный иммунитет» – это медицинский миф, поскольку «коллектив» фактически превращен в носителей и распространителей гриппа. Во и получается, что мы будем умирать от разных осложнений, но следовать указаниям наших начальников, которые не разбираются в иммунологии.Lora НекрасоваУважаемый Илья, не надо мне подключать свои, то есть ваши мозги. У меня свои есть, и временем проверено, что они в порядке. И я уже сделала прививку двумя компонентами Спутника V. Чувствую себя прекрасно, не впадаю в панику, свободно и спокойно передвигаюсь в людных местах. А некоторые из моих знакомых, активно отстаивавших вредность прививки, уже заболели и страдают от тяжёлых последствий, слава Богу, что остались живы. У вас есть своя позиция, дело ваше. А агитировать людей умереть геройски от разложившихся лёгких, просто недостойно для человека, считающего себя культурным.Карпов ИльяГолубушка, согласен с Вами, что каждый должен жить своими мозгами, но ведь наше руководство считает иначе - Прививайся, или останешься без работы и пр. Хотя по Законам и Конституции - прививки, это дело добровольное. Так кто кому подключает свои мозги? Здесь все надо решать специалистам, здесь есть над чем думать. Ну, посмотрите, как получилось с корью. Так в 1966 году планировали полностью искоренить корь в течение года. Считалось, что достаточно чтобы 55% населения были не подвержены кори, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Но к 1980 году оказалось, что вакцинация привела лишь к тому, что вместо детей стали болеть подростки и взрослые. Ну а позже, когда матери, которые благодаря прививке не переболели в детстве корью, не могли передать своим детям иммунитет, корью стали болеть младенцы до года, что было практически неслыханным в допрививочные времена. То есть вместо того, чтобы переболеть корью в детстве, когда она менее опасна, благодаря прививке корью стали болеть беременные, младенцы, взрослые, у которых риск осложнений выше. В 1978 году планировали полностью искоренить корь уже за последующие четыре года. В 1979 году оказалось, что старая вакцина от кори была какая-то неправильная, и что только в 1980-м появилась правильная. Правда и правильная вакцина не привела к искоренению кори, поэтому в том же году решили ввести вторую дозу MMR. Также оказалось, что вспышка кори вполне может быть в школе, где 100% детей имеют документальное подтверждение вакцинации. Да я мог бы привести еще тучу примеров о том, что для воздействия на иммунитет человека, надо думать и об отделенных последствиях и возможном нанесении человеку вреда. Сейчас уже рассуждают о необходимости прививать детей. Согласитесь, что тут надо семь раз отмерить...Lora НекрасоваЯ не специалист по вакцинам. Нас прививали от кори в нашем далёком детстве, я уж и не помню, когда это было. Но знаю только, что никто из моих сверстников после этого корью не заболел. Главное не паниковать. И не призывать к экстремальным действиям. Будьте здоровы.Карпов ИльяА я считаю, что надо уже сейчас задуматься над тем, что происходит с распространением заболевания, увидеть определенные тенденции и возможную опасность того, что человек имея достаточный титр антител и БОЛЕЕТ. Подумать, пока еще (Земля еще вертится, пока еще ярок свет...) есть время - а может ли быть, что вакцина ухудшает течение болезни, для которой была создана? Чтобы на него ответить, нам нужно познакомиться с феноменом "антитело-зависимого усиления инфекции". Феномен антитело-зависимого усиления инфекции,(сокращённо ADE) был описан учёными в далёком 1964 году. Суть проста - в присутствии специфических антител некоторые вирусы размножаются быстрее. Впоследствии было показано, что, когда антитела, которые не нейтрализуют вирус в достаточной степени, присоединяются к вирусным частицам, это приводит к более эффективному заражению клеток, и, как следствие, к усиленной репликации вируса и патогенности. Впоследствии этот феномен наблюдался для многих других вирусов. Если ещё упростить, то суть такова - после вакцинации болезнь протекает хуже, чем если бы вакцинации не было. И вот что вирусологи описывают в научных статьях по данной тематике. Коронавирус SARS на начальной стадии инфекции не заражает макрофаги, те самые иммунные клетки. Но когда иммунная система начинает вырабатывать антитела против вируса, они помогают вирусу проникнуть в макрофаги, что приводит к более тяжелой инфекции. Может все это случится, когда переболеют по 3 или 4 разу и катастрофу уже будет не остановить?Александр ЦыбулькинВот что значит "смотреть в книгу (википедию), а видеть фигу (трис)". Илья, ты хоть в школе химию проходил?Карпов ИльяА что не так в Викепедии и инструкции по поводу ТРИС буфера? Может ТРИС уже, по вашему разумению, относится к витаминам? Поконкретнее вставляйте свои 5 копеек. При чем здесь знания школьной химии? Чтобы понять насколько опасны токсические добавки к прививочному материалу, достаточно упомянуть тот факт, что за 15 лет ни один врач или руководитель фармкомпаний США не отважился выпить смесь стандартных добавок, имеющихся в большинстве вакцин, в том же количестве, которое, в соответствии с рекомендациями Центра Профилактики и Контроля заболеваемости США 2000 г, получал шестилетний ребёнок. И это несмотря на обещанную награду свыше 200 000 долларов...Ночной кошмарАКАлександр Кравченко145 млн. и 60% рейтинга !!!! Во сказочник.Ночной кошмарХохлам не понять...)))Карпов ИльяУдивляет, с каким тупым упорством питают надежды на ВАКЦИНАЦИЮ. Теперь уже думают, что надо вакцинировать всех поголовно. Ну, заставь дурака Богу молиться... уже понятно, что этот путь - тупиковый. Люди уже болеют и по 3 разу ( а что с клетками памяти, где роль нейтрализующих антител). Чего валить и придумывать новые названия штаммов, которые более злые, способны утяжелять состояние больного за более короткие сроки и пр. Это ПОЛНАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в плане борьбы с этим вирусом. Вспоминается один поэт из произведения "12 стульев" - Ляпис-Трубецкой и его стих - ",,,Хоть был ПОЖАРНИКОМ ГАВРИЛА, ГАВРИЛЕ ДАЛИ ФИЛЬМ СНИМАТЬ!". Так и у нас. Где настоящие инфекционисты, эпидемиологи? Где их альтернативные направления, новые идеи? Чего ждать от Собянина, Поповой, Голиковой? Все решения напоминают направления борьбы вроде усилий ЛЕБЕДЯ, РАКА И ЩУКИ. Еще все напоминает "заботу и жалость" хозяина к собаке, которой про породе надо купировать хвост, а хозяину очень жаль собаку и он отрубает ей хвост постоянно, по маленькому кусочку. Надо уже сейчас, в авральном порядке, разработать план "Б". Нужны новые направления и идеи. Ведь за время изучения вирусов, с ними предлагали бороться не только прививками.Ночной кошмарТак и будут болеть, пока все не привьются. Антитела недолго в организме держатся, 6-8 месяцев. При хорошем иммунитете, год. А прививка не даёт гарантий, что не заболеешь. Но она даёт гарантию, что заболевание пройдёт в лёгкой форме. Кстати, знаешь почему сейчас оспой не болеют? А потому что всех во всём мире поголовно привили. И вирус оспы практически вывелся на планете. Ну, а если ты такой специалист по вирусам, скажи мне, как ещё можно с вирусами бороться, кроме как прививками? Молитвами, уринотерапией, или водкой?АКАлександр КравченкоНу не скажи. "Рейтинг" "Сало" "Пиво" "девки" это мы всё понимаем. Вот откуда 145 и 60 это мы не понимаем. Может вакцинироваться надо? Вон ВЦИОМ видать провакцинировался и сразу тебе -"скока нада,стока и будет.Ночной кошмарТы что, совсем тупой? Сколько можно спрашивать? Я же тебе написал - хохлам не понять. Тупые они.Сергей ФедотовНедоверие к руководству, политикам и государственному аппарату в целом не "во многом сохранилось", недоверие катастрофически выросло.Ночной кошмарНу, у кого недоверие "выросло" (особенно оплачиваемое), а у кого вообще пропало.ИИринаПутин -это всего лишь график роста и падения мировых цен на нефть и газ . А когда цены упали ,упал и ВВП ,и народ восьмой год нищает ,а Путин сделал народ "второй нефтью ", за счет повышения цен ,налогов ,акцизов ,введения новых ,он затыкает дыры в бюджете .И дальше при нем России и российскому народу будет только хуже .Ночной кошмарТы что куришь, Ирина? У нас профицит в бюджете, какие дыры? Это в мозгах у тебя сплошная нефть и дыры....)))Кремлебот ПутинаВот таких как она категорически нельзя прививать - пусть короновирус произведёт естественный отбор среди идиотов, коль скоро война и 90-е не всех их вывели )))Алла ДубининаПока подписываемся о добровольности этой процедуры мы несем за ее последствия перед собственным здоровьем сами. Когда государство это перестанет делать и скажет я отвечаю за все что с вами потом случится может тогда и рискну.Александр ЦыбулькинА ответственность за то, что, заразившись, вы заразите другого и он умрет, вы с себя снимаете?Александр ЦыбулькинНа данный момент в России с начала эпидемии заражено 5.783.382 человека, из них умерли 143.005 человек, что составляет 2,47%. В том числе за последние три недели с 20 июня по 10 июля заражен было 349.300 человек, из которых умерло 13.342 человека, что составляет 3,8%. Частота заражений и смертность возрастают. В связи с этим возникают традиционные для России вопросы: кто виноват и что делать? На первый вопрос ответ однозначный: виновата власть, которая не использовала предоставленную ковидом возможность своевременно подготовиться и организовать для всех, кто прибывает в страну из-за границы настоящий карантин - единственное средство предупреждения распространения вируса по всей стране. Власть убеждала нас, что от ковида не умирают: смерть настигает только тех, кто уже при смерти и заразился ковидом, но, в то же время, ввела ограничения для передвижения пожилых людей, перчатки и маски, дезинфекцию улиц, подъездов и совершенно дурацкую самоизоляцию. Это вызвало обострение и без того глубокого недоверия к заявлениям и действиям властей. Безграмотные действия властей привели к сегодняшней ситуации с ее медицинскими, экономическими, психологическими и политическими аспектами. Второй вопрос следует разделить на два по адресатам: что делать власти и что делать нам, грешным? Если власть, как призывают умные мира сего, будет уповать на формирование естественного иммунитета, для достижения которого требуется, чтобы переболели как минимум 60% населения, то есть около 90 миллионов россиян, то цена такого иммунитета - примерно 3.420.000 смертей. Для достижения естественного иммунитета должно переболеть 90 миллионов человек и умереть только от ковида почти ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. Численность населения, не без участи власти, в России и без того сокращается: смертность превышает рождаемость. Поэтому власть не может рассчитывать на естественный коллективный иммунитет и призывает граждан вакцинироваться. Но наши граждане - антимасочники, противники самоизоляции - оказались также антипрививочниками. Так что делать власти, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет? Остается одно: вакцинировать принудительно. Ну, а нам, грешным - подумать, подумать и ... привиться. А подумать, в частности, вот о чем: пандемия длится уже полтора года, а заражены были менее 6 миллионов человек. Сколько времени, сколько лет должна продолжаться пандемия, чтобы переболели 90 миллионов человек? 22 года? Наша медицина, наша экономика, наша психика это выдержит?Карпов ИльяГолубчик, очнитесь. У нас уже дано нет ни медицины, ни экономики. Ваш совет - Подумать, подумать и ...привиться, годен для подневольных рабов. Что-то не очень афишируют заключение международной комиссии, посетившей Уфу и ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД, где производят "Спутник V". Как думаете, почему? Да потому, что ВСЮ ПАРТИЮ, которую проверяли эксперты, можно смело вылить в помойку! А без этого, ее всю нам бы вкололи принудительно и не отвечали бы за последствия, ты же сам подписал все бумаги, что согласен, что добровольно и пр. Куда мы валимся? Хотя очень активно создаются и "лекарства от ковида" - это Сколковская мембрана, способная убивать вирус за секунды, это еще продавливаемый препарат "Мир - 19", с участием бывшего министра здравоохранения, Скворцовой и даже ПЕРЕСАДКА КАЛА, ведь новые штаммы попадают не только через дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт (вот здесь-то мы можем быть впереди планеты всей, это доступные нам нанотехнологии). А ведь надо думать и о отдаленных последствиях. Установлено, что привитые дети склонны к артриту (в 1977 году журнал «Наука» сообщил, что у 26% детей, получающих вакцину против краснухи, впоследствии развивается артрит), астме (в 1994 году Lancet сообщил, что бронхиальная астма в пять раз чаще встречается у привитых детей, чем среди непривитых), дерматиту, аллергиям и к очень многим другим болезням... Вирус нельзя убить. Он не живет, поэтому его можно только сломать, разрушить. Вирус не существо, а скорее вещество. Но при этом вирусы умеют общаться, кооперироваться и маскироваться. Это вызов нашему интеллекту. Но кто остался и способен бороться. Была сабля, да сломалась, был конь, да пал. Нам бы теперь только день простоять, да ночь продержаться.Александр ЦыбулькинБудьте любезны, Илья, сообщить год и номер журналов, на которые Вы ссылаетесь. Без анализа этих публикаций не могу с Вами дискутировать. Могу только подтвердить, что у государства сегодня нет иного варианта, кроме принудительной вакцинации, на которую оно имеет законное право. Отдав всю территорию России этому неубиваемому веществу, государство не оставило себе никакого выбора.Карпов ИльяНу, по поводу законности и права принудительной вакцинации посмотрите Постановление 17 арбитражного апелляционного Суда от 2 июня 22021 г. №17 АП-4570/2021-АК. А что касается дискуссий с вами, я не увидел у вас вообще знаний в подобной области, да и вы проигнорировали мой вопрос по проводу школьной химии. Так что Расслабься. Напиши что -нибудь толковое, если разбираешься хоть в чем-то.Александр Сивак"Темы дня", сука, иностранный АГЕНТ!!!! Заткните его пожалуйста, эту клоаку.Комментировать
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