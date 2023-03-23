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Автор «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий для новой части «Звездных войн»

Автор «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий для новой части «Звездных войн»

Один из создателей сериала «Острые козырьки» Стивен Найт займется написанием сценария для новой части «Звездных войн».

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