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Военные новости ★ спецоперация

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Минобороны КНДР раскритиковало тайную поставку американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину

Минобороны КНДР раскритиковало тайную поставку американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину

США ждет неминуемое поражение на Украине, несмотря на передаваемую Киеву военную помощь. Российская армия одержит победу, это всего лишь вопрос времени, заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР.

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