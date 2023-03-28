Никита Поршнев: «Повезло, что лежа хорошо отстрелял, потому что стоя я не мог контролировать мишень. Первый раз такое было»

Никита Поршнев объяснил причину промахов в гонке преследования на чемпионате России. «Мне сегодня мешали не эмоции, а в глазу какая-то.
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