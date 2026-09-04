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Царьград

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Двух сестёр и брата Чомаевых, пропавших в Карачаево-Черкесии нашли мёртвыми

Двух сестёр и брата Чомаевых, пропавших в Карачаево-Черкесии нашли мёртвыми

Их искали больше недели. Тела Рамзана (20 лет), Айшат (24 года) и Аминат (23 года) нашли в лесу недалеко от их дома — там же, где ранее были обнаружены их телефоны и разбросанная по разным концам чащи одежда.

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