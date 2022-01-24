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На Сахалине бродячие собаки искусали двух детей — девочку за лицо

В субботу, 22 января, в Шахтёрске Сахалинской области пострадал шестилетний мальчик, а в воскресенье, 23 января, в этом же рабочем поселке на улице Мира дворняга по кличке Семечка напала на четырёхлетнюю Дарину и несколько раз укусила  ее за лицо.

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