Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже нужно готовиться к капитуляции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.