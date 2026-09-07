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Открыт новый астероид размером 100 метров

Открыт новый астероид размером 100 метров

Он не представляет опасности для Земли Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов сообщил об открытии нового астероида диаметром около 100 метров.

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