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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что известно о "нападении" на школы Барнаула и откуда пошли сообщения об этом?

Что известно о "нападении" на школы Барнаула и откуда пошли сообщения об этом?

Власти региона заявили, что за рассылкой стоят украинские спецслужбы С 11 февраля в Барнауле активно распространяются сообщения в соцсетях о возможном вооруженном нападении на школы, детсады и торговые центры.

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