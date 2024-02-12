Что известно о "нападении" на школы Барнаула и откуда пошли сообщения об этом?

Власти региона заявили, что за рассылкой стоят украинские спецслужбы С 11 февраля в Барнауле активно распространяются сообщения в соцсетях о возможном вооруженном нападении на школы, детсады и торговые центры.
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