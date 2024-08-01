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Аргументы и Факты

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Медведчук заявил, что Украина усилит блокаду энергоресурсов из России

Медведчук заявил, что Украина усилит блокаду энергоресурсов из России

Виктор Медведчук, лидер движения «Другая Украина» и бывший руководитель запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил в интервью ТАСС, что Киев намерен ужесточить блокаду транзита энергоресурсов из России через территорию Украины.

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