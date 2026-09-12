Armenia formalizes military cooperation with Poland

Armenia is formalizing military-technical cooperation with Poland. The Government of the country has approved a draft law on ratification of the agreement between the Ministries of Defense of Armenia and Poland.
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