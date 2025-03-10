Президент России поддержал просьбу смолянки о помощи родственникам пропавших без вести бойцов спецоперации

Президент России поручил в кратчайшие сроки внести изменения в соответствующий Указ, чтобы фонд «Защитники Отечества» мог оказывать помощь таким подопечным Президент России Владимир Путин поддержал предложение смолянки Татьяны Федосовой о включении семей пропавших без вести бойцов СВО в категории для сопровождения фондом «Защитники Отечества».
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