Представлен FDR 12: гибридный спортпрототип Московского Политеха[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Сегодня Университет Московский Политех представил свою новую студенческую разработку — гибридный спортпрототип FDR 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии