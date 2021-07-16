Всё о разводах

43 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Николаева
    Текст - через пень колоду. Чтоб плюнуть в дурищу Бузову, подтянули дочь известного теннисиста.. По факту, можно поста...Субботний танец Б...
  • Андрей Иваныч
    жутьХороша была Алёна...
  • aleksandr kosenko
    Прекрасная статья, только брюконосителей всё больше и больше благодаря западной культуре .«У наших женщин е...

Отстань от нас, гнусное животное!

Отстань от нас, гнусное животное!

Как хорошо, когда тебя окружают добрые люди! Например, Анастасия Макеева любит давать советы бывшей жене своего гастарбайтера, переписку показала всем жена Малькова: «Рома общается с детьми больше тебя, а ты, глупая, потому что лишаешь его работы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх