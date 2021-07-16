Отстань от нас, гнусное животное!

Как хорошо, когда тебя окружают добрые люди! Например, Анастасия Макеева любит давать советы бывшей жене своего гастарбайтера, переписку показала всем жена Малькова: «Рома общается с детьми больше тебя, а ты, глупая, потому что лишаешь его работы.