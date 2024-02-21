В Крыму хотят денонсировать договор с Германией «Два плюс четыре»

Документ, подписанный в 1990 году Германской Демократической Республикой (ГДР), ФРГ, Великобританией, Северной Ирландией, США, СССР и Францией о том, что народы этих стран живут в мире друг с другом, необходимо денонсировать, ведь он фактически не реализуется.