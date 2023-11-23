"Хотим платить больше". Олигархи упрашивают правительство повысить налоги

Anatoly Kiselev Так может пора и прогрессивный ПДНФЛ принять.

ДЗ Дмитрий Зайцев Пора. Кто получает прожиточный минимум-13%, а кто на один рубль больше-20%. Прогрессивная шкала НДФЛ ударит по среднему классу, а не по миллиардерам.