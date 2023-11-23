Чудные времена настали после 2022 года. Прежние конструкции одномоментно перестали работать. И то, что ранее казалось невероятным, становится простой реальностью.
"Хотим платить больше". Олигархи упрашивают правительство повысить налоги
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Так может пора и прогрессивный ПДНФЛ принять.
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11 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Пора. Кто получает прожиточный минимум-13%, а кто на один рубль больше-20%. Прогрессивная шкала НДФЛ ударит по среднему классу, а не по миллиардерам.
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11 час.
Anatoly Kiselev
Так шкалу надо вводить разумно, а не как всегда кабы абы. Можно любое хорошее и нужное дело испохабить.
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11 час.
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