Вынесен обвинительный приговор заместителю главы районной администрации по обвинению в превышении должностных полномочий

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Ивановского муниципального района.