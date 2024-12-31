Вице-канцлер ФРГ Хабек: Маск пытается ослабить Европу, поддерживая ультраправых

Вице-канцлер Германии и сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Хабек заявил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ведет "логическую и систематическую" игру на ослабление Европы, поддерживая "Альтернативу для Германии".