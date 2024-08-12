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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швец о 14-м месте «Ахмата»: «Нормальное начало сезона. Даже хорошее. Наши победы еще впереди» 

— После 4-го тура «Ахмат» на 14-м месте — наверное, не лучший старт. Что изменилось по сравнению с хорошей весной? — Да нет, нормальное начало сезона.

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