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Российский фактор в выборах трех восточногерманских земель

Российский фактор в выборах трех восточногерманских земель

Земельные выборы осени 2026 г. показали, что российская тематика, формально выходящая за пределы компетенций федеральных региональных субъектов, стала заметным элементом внутриполитического размежевания в ФРГ Фото: Jens Schlueter / Getty Images Наиболее отчетливо это проявилось на выборах в ландтаги восточногерманских Саксонии-Ангальт и Мекленбург-Передней Померании (М‑ПП) и сенат Берлина.

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