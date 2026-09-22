Российский фактор в выборах трех восточногерманских земель

Земельные выборы осени 2026 г. показали, что российская тематика, формально выходящая за пределы компетенций федеральных региональных субъектов, стала заметным элементом внутриполитического размежевания в ФРГ Фото: Jens Schlueter / Getty Images Наиболее отчетливо это проявилось на выборах в ландтаги восточногерманских Саксонии-Ангальт и Мекленбург-Передней Померании (М‑ПП) и сенат Берлина.