Минфин Франции: изъятие замороженных активов РФ без правовой базы губительно

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в странах Европы российских активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии