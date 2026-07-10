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Воронежские новости

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Километровые очереди на воронежских АЗС растянулись с раннего утра

Километровые очереди на воронежских АЗС растянулись с раннего утра

Заправить автомобиль в Воронеже, даже утром — задача не из легких. В очередях городские водители стоят часами, но даже километровые очереди и, иногда, завышенный ценник, не всегда гарантируют наличие топлива.

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