Километровые очереди на воронежских АЗС растянулись с раннего утра

Заправить автомобиль в Воронеже, даже утром — задача не из легких. В очередях городские водители стоят часами, но даже километровые очереди и, иногда, завышенный ценник, не всегда гарантируют наличие топлива.
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