О коммунизме, счастье, и всеобщем равенстве

Виктор Анисимов Идея всеобщего равенства и "справедливого" распределения благ так и витает в нашем обществе, и более того, умело подогреваемая псевдокоммунистами начинает проникать и в сознание вроде бы вполне адекватных людей.
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