Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О коммунизме, счастье, и всеобщем равенстве

О коммунизме, счастье, и всеобщем равенстве

Виктор Анисимов  Идея всеобщего равенства и "справедливого" распределения благ так и витает в нашем обществе, и более того, умело подогреваемая псевдокоммунистами начинает проникать и в сознание вроде бы вполне адекватных людей.

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