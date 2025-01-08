Страны Nordic-Baltic Eight окажут помощь Молдове в условиях энергетического кризиса

Восемь стран Северно-Балтийского региона опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою твердую приверженность поддержке нашей страны в решении текущих энергетических проблем и продвижении реформы энергетического сектора.
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