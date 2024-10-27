Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил победителей и призеров

Гран-при достался режиссеру Сильвану Жоржу за картину «Ночь темна. Прощай здесь и везде» Жюри международного кинофестиваля «Послание к человеку» подвело итоги конкурсной программы, объявив лауреатов международного и национального конкурсов, а также конкурса короткометражных экспериментальных фильмов In Silico.