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Профессор Ионов назвал неочевидные факторы, которые ухудшают зрение

Профессор Ионов назвал неочевидные факторы, которые ухудшают зрение

Хронический стресс и накладные ресницы могут привести к ухудшению зрения. Об этом газете «Известия» сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

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