Небензя спросил на СБ ООН, почему Украине помогать можно, а России нет

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал действия западных стран спектаклем, цель которого - оправдать присутствие НАТО на территории Украины.
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