Эксперт Скрябин оценил вероятность подорожания нефти до $100

ТАСС/Виктор Драчев Одного решения Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) о продлении сокращения добычи нефти недостаточно, чтобы стоимость барреля стала больше 100 долларов в ближайшей перспективе, заявил 9 февраля портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
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