Через сервис VK можно пополнять кошелек Steam. Правда, с комиссией до 12%

VK Play запустил сервис для пополнения кошелька Steam в России и других странах СНГVK Play, российский игровой сервис, объявил о нововведении, которое позволит пользователям из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пополнять баланс Steam с использованием рублевых банковских карт.