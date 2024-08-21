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Через сервис VK можно пополнять кошелек Steam. Правда, с комиссией до 12%

Через сервис VK можно пополнять кошелек Steam. Правда, с комиссией до 12%

VK Play запустил сервис для пополнения кошелька Steam в России и других странах СНГVK Play, российский игровой сервис, объявил о нововведении, которое позволит пользователям из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пополнять баланс Steam с использованием рублевых банковских карт.

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