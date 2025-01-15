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В РФ планируют вывести на биржу стройматериалы для сдерживания роста цен на них

В РФ планируют вывести на биржу стройматериалы для сдерживания роста цен на них

Минстрой РФ в рамках сдерживания роста цен на стройматериалы рассматривает возможность обязать производителей выходить на организованные торги и продавать не меньше 10% от общего объема произведенной продукции.

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