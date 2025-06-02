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Авербух о программе Муравьевой: «Образ хорошо знаком публике. А вот музыкальное сопровождение в такой интерпретации прозвучит на льду впервые»

Об этом он рассказал в телеграм-канале.  «Завершена работа над короткой программой Софьи Муравьевой! Искренне рад нашему сотрудничеству с Соней — невероятно талантливым человеком, работать с которым было настоящим удовольствием.

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