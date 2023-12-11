«Русский Стандарт»: россияне стали чаще покупать билеты на концерты

В преддверии новогодних праздников россияне начали готовить для себя развлекательную программу. Банк «Русский Стандарт» провел исследование, которое есть в распоряжении РИА «Новости», и выяснил: жители собираются чаще посещать концерты, чем театры.
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