Мёд, рыба, саженцы и концерт: в Тамбове пройдёт Большая осенняя ярмарка

В эту субботу, 10 октября, в Тамбове пройдёт ставшая уже традиционной Большая осенняя ярмарка. На площадке возле ЛДС «Кристалл» с 8 до 17 часов свою продукцию представят продавцы из Тамбова и области, а также Липецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Пензы, Владимира, Тулы, городов Орловской, Волгоградской и Нижегородской областей, Краснодарского края.