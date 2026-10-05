Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

148 подписчиков

Мёд, рыба, саженцы и концерт: в Тамбове пройдёт Большая осенняя ярмарка

Мёд, рыба, саженцы и концерт: в Тамбове пройдёт Большая осенняя ярмарка

В эту субботу, 10 октября, в Тамбове пройдёт ставшая уже традиционной Большая осенняя ярмарка. На площадке возле ЛДС «Кристалл» с 8 до 17 часов свою продукцию представят продавцы из Тамбова и области, а также Липецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Пензы, Владимира, Тулы, городов Орловской, Волгоградской и Нижегородской областей, Краснодарского края.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым