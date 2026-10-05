Мёд, рыба, саженцы и концерт: в Тамбове пройдёт Большая осенняя ярмарка

В эту субботу, 10 октября, в Тамбове пройдёт ставшая уже традиционной Большая осенняя ярмарка. На площадке возле ЛДС «Кристалл» с 8 до 17 часов свою продукцию представят продавцы из Тамбова и области, а также Липецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Пензы, Владимира, Тулы, городов Орловской, Волгоградской и Нижегородской областей, Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В выходные в Тамб...
- В Тамбове за выхо...
- В Гавриловском ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым