«Завел бы 100 кошек». Макс Ферстаппен – о своей любви к домашним животным

«Завел бы 100 кошек». Макс Ферстаппен – о своей любви к домашним животнымGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал о своих домашних животных – котах Джимми и Сасси – и назвал породы кошек, которые ему нравятся.