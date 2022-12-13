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Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения

Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения

 Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

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