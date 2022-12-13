Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения

Российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова.