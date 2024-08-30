Ректора аграрного вуза Иркутской области привлекли к административной ответственности

Арбитражный суд по инициативе прокуратуры привлек ректора аграрного университета и руководителя организации к административной ответственности До этого прокуратура проверяла, не нарушает ли вуз закон в сфере распоряжения объектами государственной собственности.
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