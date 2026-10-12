Премиальный бренд Avatr представил большой кроссовер T09

Компания Changan подтвердила курс на расширение экспорта, представив на Парижском автосалоне 2026 года новый кроссовер Avatr T09.
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