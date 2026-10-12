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Журнал «Профиль»

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Премиальный бренд Avatr представил большой кроссовер T09

Премиальный бренд Avatr представил большой кроссовер T09

Компания Changan подтвердила курс на расширение экспорта, представив на Парижском автосалоне 2026 года новый кроссовер Avatr T09.

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