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Дэмион Ли исполнил победный бросок в матче с «Мэвз», Лука смазал решающий 3-очковый

Дэмион Ли исполнил победный бросок в матче с «Мэвз», Лука смазал решающий 3-очковый

Исход матча между «Санз» и «Мэверикс» в Финиксе решился на последних секундах овертайма. Автором победного броска стал защитник Дэмион Ли, который поразил цель сложным броском с отклонением за 9,7 секунды до конца дополнительной 5-минутки (107:105).

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