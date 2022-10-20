Дэмион Ли исполнил победный бросок в матче с «Мэвз», Лука смазал решающий 3-очковый

Исход матча между «Санз» и «Мэверикс» в Финиксе решился на последних секундах овертайма. Автором победного броска стал защитник Дэмион Ли, который поразил цель сложным броском с отклонением за 9,7 секунды до конца дополнительной 5-минутки (107:105).