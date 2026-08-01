📷⚡️Компания ATMOSPHERE разработала терминал PLANET 9770 PNT, обеспечивающий спутниковую связь и альтернативную навигацию для беспилотных летательных аппаратов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷⚡️Компания ATMOSPHERE разработала терминал PLANET 9770 PNT, обеспечивающий спутниковую связь и альтернативную навигацию для беспилотных летательных аппаратов.