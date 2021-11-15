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Владимир Городецкий получил высокую должность в Совете Федерации

Владимир Городецкий получил высокую должность в Совете Федерации

Бывший мэр Новосибирска и бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий стал первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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