Владимир Городецкий получил высокую должность в Совете Федерации

Бывший мэр Новосибирска и бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий стал первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Бывший мэр Новосибирска и бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий стал первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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