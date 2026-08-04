Volvo готовит новый электрический кроссовер EX50: известны сроки и цена

Появились свежие подробности о готовящемся электрическом кроссовере Volvo EX50. Согласно данным отраслевых источников, модель станет заменой нынешнему паркетнику EX40, тогда как XC40, вероятно, продолжит свою жизнь на рынке.
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